Genç balıkçı 2 milyon TL'lik balığı denize bıraktı

Bartın açıklarında avlanan bir genç balıkçı yakaladığı havyarı 2 milyon TL değerinde olan Sibirya Mersin balığını serbest bıraktı.

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