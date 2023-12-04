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Genç balıkçı 2 milyon TL'lik balığı denize bıraktı

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Bartın açıklarında avlanan bir genç balıkçı yakaladığı havyarı 2 milyon TL değerinde olan Sibirya Mersin balığını serbest bıraktı.

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