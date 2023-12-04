Anasayfa Video Galeriler Gündem Genç balıkçı 2 milyon TL'lik balığı denize bıraktı Genç balıkçı 2 milyon TL'lik balığı denize bıraktı 04 Aralık 2023 Pazartesi Saat: 08:25 Güncelleme: 04 Aralık 2023 Pazartesi 08:25 Bartın açıklarında avlanan bir genç balıkçı yakaladığı havyarı 2 milyon TL değerinde olan Sibirya Mersin balığını serbest bıraktı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/656d62d5d0d24774f30ecbb3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Kendi kendini kaçırıp, babasından fidye istedi Ünlü şarkıcı Altın Kelebek ödülünü çöpe attı Yolcu otobüsüne kurşun yağdırdılar Şehitlerin kanı yerde kalmadı: O hainler öldürüldü İstanbul'da yine bir tekel bayisine silahlı saldırı Üniversite yolunda korkunç ölüm... Kayıp olarak aranıyorlardı, sonları korkunç oldu House of Dragon'un 2. sezon fragmanı yayınlandı Kan donduran görüntüler! Suç üstü yakalandılar