Genç kadının katil zanlısı hem kendini hem polisi vurdu

İstanbul'da işlenen bir kadın cinayetinin katil zanlısı Kadıköy'de polisten kaçmaya çalışırken, kendi silahından çıkan kurşunla hayatını kaybederken yaşanan olayda bir polis memuru da yaralandı.

Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/664d761943b3dd789b0d9c43" allowfullscreen></iframe>