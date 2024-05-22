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  4. Genç kadının katil zanlısı hem kendini hem polisi vurdu

Genç kadının katil zanlısı hem kendini hem polisi vurdu

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İstanbul'da işlenen bir kadın cinayetinin katil zanlısı Kadıköy'de polisten kaçmaya çalışırken, kendi silahından çıkan kurşunla hayatını kaybederken yaşanan olayda bir polis memuru da yaralandı.

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