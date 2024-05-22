Anasayfa Video Galeriler Gündem Genç kadının katil zanlısı hem kendini hem polisi vurdu Genç kadının katil zanlısı hem kendini hem polisi vurdu 22 Mayıs 2024 Çarşamba Saat: 07:35 Güncelleme: 22 Mayıs 2024 Çarşamba 07:35 İstanbul'da işlenen bir kadın cinayetinin katil zanlısı Kadıköy'de polisten kaçmaya çalışırken, kendi silahından çıkan kurşunla hayatını kaybederken yaşanan olayda bir polis memuru da yaralandı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/664d761943b3dd789b0d9c43" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR İstanbul'da gece yarısı silahlar konuştu: 4 polis 1 bekçi yaralı İzmir'de sokak köpeği katliamı Sabiha Gökçen Havalimanı'nda ''sığırcık'' krizi: Uçuş trafiği durdu Otoyolda akıl almaz kaza: Koca kamyon böyle asılı kaldı Burası Afrika değil Karadeniz... Onlar Karadeniz'in siyahileri... Sokak köpekleri Sokak ortasında 10 köpeğin saldırısına uğradı Bu bir vahşet: Tekmeleye tekmeleye dövüp, ezerek öldürdü İstanbul'da başı boş maymun paniği Fiyatı 1 yılda 2'ye katlanmıştı, hasat başladı