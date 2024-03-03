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  4. Genç kız el konulan dev pitonunu geri istedi: Evcil, zararı yok

Genç kız el konulan dev pitonunu geri istedi: Evcil, zararı yok

Antalya’da bir apartman içerisinde boş dairede bulunan 1.5 metre uzunluğundaki pitona el koyulunca olanlar oldu.

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