Anasayfa Video Galeriler Gündem Genç kız el konulan dev pitonunu geri istedi: Evcil, zararı yok Genç kız el konulan dev pitonunu geri istedi: Evcil, zararı yok 03 Mart 2024 Pazar Saat: 15:15 Antalya’da bir apartman içerisinde boş dairede bulunan 1.5 metre uzunluğundaki pitona el koyulunca olanlar oldu. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/65e469ec8253b667b60b2ec3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Silivri'de düğün magandaları yol kapatıp drift yaptı! Hatay'da 11 katlı bina böyle yıkıldı İstanbul'da cami minaresi binanın üzerine devrildi Marmara Denizi göz göre göre yok oluyor! Uzman isim uyardı Antalya'da dehşet! Yol kenarında kadın cesedi bulundu Otizmli çocuğun kahreden ölümü Hırsızların akılalmaz yöntemi hamile hırsız yakalanınca ifşa oldu Bozcaada'da tarihi keşif: Çok sayıda çocuk mezarı bulundu Şimdi de ''kızıma çıplak fotoğraf attın'' dolandırıcılığı