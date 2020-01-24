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  3. 24 Ocak 2020 00:15

Gizemli virüsten etkilenenler yere yığılıyor ! Korkunç görüntüler...

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkaran ve ülke geneline yayılan yeni tip koronavirüsten etkilenenlerin sayısı 639'a yükseldi.

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