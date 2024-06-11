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  4. Görüntüler Türkiye'den: Yaz ve kış aynı karede

Görüntüler Türkiye'den: Yaz ve kış aynı karede

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Hakkari'nin Yüksekova ilçesi haziran ayı ile birlikte yeşile bürünürken ovanın etrafını saran karlı dağlar kartpostallık görüntüler oluşturdu.

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