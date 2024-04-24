Anasayfa Video Galeriler Gündem Gümüşhane'de heyelan... Korku dolu anlar kamerada Gümüşhane'de heyelan... Korku dolu anlar kamerada 24 Nisan 2024 Çarşamba Saat: 09:11 Gümüşhane’de meydana gelen ve tonlarca toprak kütlesinin hareket ettiği heyelan vatandaşlar tarafından kaydedilirken, korku ve panik anları görüntülere yansıdı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/6628a2843da5f97c080e4847" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Evden kaçan pitbull ortalığı birbirine kattı 16 ilde peş peşe operasyonlar: Onlarca gözaltı var Mehmet Tolga Akalın: ''3 milletvekili İYİ Parti’ye geçecek'' Adalet Bakanı Tunç'tan DEM Parti'ye kapatma davası yorumu: ''Kaçınılmaz olur'' Antalya'daki teleferik faciasından yeni görüntüler Polis intihar etmek isteyen adamı böyle kurtardı Alanya sahilinde bir kişi sahilde ölü bulundu Türk ordusunun gücüne güç katacak: ASELSAN'ın ''EJDERHA''sı ortaya çıktı TCG Fırtına Hücumbotu'na ziyaretçi akını