Gümüşhane'de heyelan... Korku dolu anlar kamerada

Gümüşhane’de meydana gelen ve tonlarca toprak kütlesinin hareket ettiği heyelan vatandaşlar tarafından kaydedilirken, korku ve panik anları görüntülere yansıdı.

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