Anasayfa Video Galeriler Gündem Gündüz tartışıp gece yarısı silahlarla saldırdılar Gündüz tartışıp gece yarısı silahlarla saldırdılar 12 Nisan 2024 Cuma Saat: 09:15 Diyarbakır’da kar maskeli 2 kişi, gündüz tartıştıkları kişilere ait kahvehaneye tüfek ve tabancalarla ateş açıp kaçtı. Saldırı anı güvenlik kamerasına yansıdı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/6618d190d8c83230c40b26e3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Taksim'de nostaljik tramvay seferleri durduruldu Pendik'te 22 yaşındaki genç intihar etti Üsküdarda saldırıya uğrayan motokurye 5 yerinden bıçaklandı Bin 177 kaçak sığınmacı daha yakalandı CHP'li belediye başkanının makam aracı olay oldu Suudi Arabistan'da skandal: Mağlubiyetin ardından futbolcusunu kırbaçladı Eminönü'ne akın... İğne atsan yere düşmez.... Yaralılara müdahale eden sağlık çalışanlarına saldırı: 7 yaralı var Sağanak yağışlar bir ilimizi fena vurdu: 1 kişi öldü