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Gündüz tartışıp gece yarısı silahlarla saldırdılar

Diyarbakır’da kar maskeli 2 kişi, gündüz tartıştıkları kişilere ait kahvehaneye tüfek ve tabancalarla ateş açıp kaçtı. Saldırı anı güvenlik kamerasına yansıdı.

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