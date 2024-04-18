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Güpegündüz kanlı saldırı kamerada

Sakarya'da 47 yaşındaki bir kişinin 20 yaşındaki bir genç tarafından güpegündüz uğradığı silahlı saldırı saniye saniye kameralara yansıdı.

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