Güpegündüz kanlı saldırı kamerada

Sakarya'da 47 yaşındaki bir kişinin 20 yaşındaki bir genç tarafından güpegündüz uğradığı silahlı saldırı saniye saniye kameralara yansıdı.

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