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Halk otobüsünde büyük panik: Bomba gibi patladı

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Bursa'nın Osmangazi ilçesinde hareket halindeki özel halk otobüsünün motor bölümünde meydana gelen patlama büyük paniğe yol açarken, patlama anı saniye saniye görüntülendi.

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