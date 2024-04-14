Anasayfa Video Galeriler Gündem Halk otobüsünde büyük panik: Bomba gibi patladı Halk otobüsünde büyük panik: Bomba gibi patladı 14 Nisan 2024 Pazar Saat: 22:40 Güncelleme: 14 Nisan 2024 Pazar 22:40 Bursa'nın Osmangazi ilçesinde hareket halindeki özel halk otobüsünün motor bölümünde meydana gelen patlama büyük paniğe yol açarken, patlama anı saniye saniye görüntülendi. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/661c313a865c00498b0b6af3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Tofaş ile BMW kafa kafaya çarpıştı: 3 ölü, 5 yaralı var Polisten kaçan şüpheliyi esnaf böyle paketledi İstanbul'da lunaparkta dehşet: Minik çocuk da çevredekiler de kabusu yaşadı Belediyenin temizlik işçisi maaşıyla beş öğrenciye burs veriyor Antalya'daki teleferik faciasının ilk bilirkişi raporu geldi AK Partili eski Belediye Başkanı'ndan skandal paylaşım Özel hastanede rezalet: ''Sigortan yok'' deyip geri çevirdiler Atış poligonunda kripto para intiharı İçi saray gibi... Dubai şeyhinin mega yatı Bodrum'da