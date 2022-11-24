Anasayfa Video Galeriler Gündem Haluk Levent paylaştı: Bu caniyi bulana para ödülü var! Haluk Levent paylaştı: Bu caniyi bulana para ödülü var! 24 Kasım 2022 Perşembe Saat: 12:20 Ünlü şarkıcı Haluk Levent, sosyal medyada paylaşılan, kedinin çatıdan atıldığı videoyu paylaştı. Levent, videodaki kişiyi bulana 25 bin lira ödül verileceğini açıkladı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/637f3762baee521d2c52a383" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Kedi ve köpek sahipleri dikkat! Son 6 gün kaldı Ekmek yerken ölümden döndü; artık korkudan ekmek alamıyor Buz gibi havada güne çadırda uyandılar Liseli kızlar birbirine girdi, arkadaşları gülerek izledi Marmaray’da seferler durdu; vatandaş isyan etti ''Kızım evden her kaçtığında hamile kalıyor'' ''Aile yapısını bozuyor'' diye karalanmıştı... Ekranların efsanesi geri dönüyor! 5.9'luk deprem sonrası artçı depremlerin sayısı 200'ü aştı Rusya ölüm olup yağdı! 70 füze birden ateşlendi!