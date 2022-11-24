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  4. Haluk Levent paylaştı: Bu caniyi bulana para ödülü var!

Haluk Levent paylaştı: Bu caniyi bulana para ödülü var!

Ünlü şarkıcı Haluk Levent, sosyal medyada paylaşılan, kedinin çatıdan atıldığı videoyu paylaştı. Levent, videodaki kişiyi bulana 25 bin lira ödül verileceğini açıkladı.

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