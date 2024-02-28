Anasayfa Video Galeriler Gündem Hamas Zekat Komitesi Başkanı zekat paralarını alemde yedi Hamas Zekat Komitesi Başkanı zekat paralarını alemde yedi 28 Şubat 2024 Çarşamba Saat: 11:35 Güncelleme: 28 Şubat 2024 Çarşamba 11:35 İsrail'in ölüm yağdırdığı Gazze'de her gün yüzlerce sivil ölmeye devam ederken HAMAS’ın Zekat Komitesi Başkanı'nın otelde 2 kadınla alem yaptığı skandal görüntüler ortaya çıktı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/65def05e925f33895a001503" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Biz bakıyoruz, Araplar yiyor... O Türkiye'nin yeşil altını... Fiyatını duyanın ağzı açık kaldı Kaçak sığınmacılara dev operasyon: 42'si organizatör 333 gözaltı var 200 kişiye mezar olan binadan geriye sadece bu kaldı Bingöl’de çığ düştü: 1 kişi çığ altında Yaz öncesi Akdeniz kıyılarında ürküten manzara Sular çekildi, batık şehir gün yüzüne çıktı Kahreden ölüm! 3'üncü kattan aşağı düştü ''Dünyada en çok ülkeye ihracat yapan ülke Türkiye'' Türünün tek örneği yerli Bayraktar SİHA TB3 bir testi daha geçti