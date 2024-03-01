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Hastane bahçesinde silahlı saldırı: Yaralılar var

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Denizli Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'nin bahçesinde oturanlara ateş açıldı. Silahlı saldırıda 2'si ağır 7 kişi yaralandı.

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