Anasayfa Video Galeriler Gündem Hastane bahçesinde silahlı saldırı: Yaralılar var Hastane bahçesinde silahlı saldırı: Yaralılar var 01 Mart 2024 Cuma Saat: 17:40 Güncelleme: 01 Mart 2024 Cuma 17:40 Denizli Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'nin bahçesinde oturanlara ateş açıldı. Silahlı saldırıda 2'si ağır 7 kişi yaralandı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/65e1e8f2a46f71a17e0b4363" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Kış gelmeyen ilimizde mart ayını böyle karşıladılar Murat Kurum'dan İBB yönetimine ''israf'' eleştirisi Bakan Özhaseki: Her an 6-7 büyüklüğünde deprem olabilir Kısmetse Olur'un güzelinden fenomen yarışma programı hakkında olay iddialar ASELSAN tarafından üretilen TOLUN aynı anda 4 hedefi birden vurdu Gibi'nin 5. sezonundan yeni fragman yayınlandı Türk profesör ''kadınların ilgilenmediği tek uğraş'' diyerek anlattı O kaçtı, polisler kovaladı! Traktörlü kovalamaca kamerada ''Kadına sapıkça şiddete'' örnek olacak görülmemiş sapıklık