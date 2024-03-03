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  4. Hatay'da 11 katlı bina böyle yıkıldı

Hatay'da 11 katlı bina böyle yıkıldı

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Hatay'ın Arsuz ilçesinde halatla çekilerek yıkılan 11 katlı hasarlı bina böyle görüntülendi.

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