Anasayfa Video Galeriler Gündem Hatay'da 11 katlı bina böyle yıkıldı Hatay'da 11 katlı bina böyle yıkıldı 03 Mart 2024 Pazar Saat: 11:15 Güncelleme: 03 Mart 2024 Pazar 11:15 Hatay'ın Arsuz ilçesinde halatla çekilerek yıkılan 11 katlı hasarlı bina böyle görüntülendi. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/65e431b560523dbba90df6f3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Silivri'de düğün magandaları yol kapatıp drift yaptı! İstanbul'da cami minaresi binanın üzerine devrildi Marmara Denizi göz göre göre yok oluyor! Uzman isim uyardı Antalya'da dehşet! Yol kenarında kadın cesedi bulundu Otizmli çocuğun kahreden ölümü Hırsızların akılalmaz yöntemi hamile hırsız yakalanınca ifşa oldu Bozcaada'da tarihi keşif: Çok sayıda çocuk mezarı bulundu Şimdi de ''kızıma çıplak fotoğraf attın'' dolandırıcılığı Boşanma davası sonrası adliye çıkışında uzun namlulu kadın cinayeti