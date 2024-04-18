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  4. Hatay'da depremzedeler yeni evlerine kavuşuyor

Hatay'da depremzedeler yeni evlerine kavuşuyor

Hatay'ın Payas ilçesinde Kahramanmaraş merkezli deprem sonrası yapılan TOKİ konutlarının vatandaşlara teslimatı sürüyor.

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