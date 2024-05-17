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  4. Hatay'da hasadı başladı: Tarlada 50 TL'ye satılıyor

Hatay'da hasadı başladı: Tarlada 50 TL'ye satılıyor

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Hatay'ın Payas ilçesinde fasulye hasadı başladı. Taze fasulye tarlada 50 TL'den alıcı buluyor.

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