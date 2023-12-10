Anasayfa Video Galeriler Gündem Hatay'daki depremin yeni görüntüleri tüyler ürpertti Hatay'daki depremin yeni görüntüleri tüyler ürpertti 10 Aralık 2023 Pazar Saat: 11:20 Kahramanmaraş merkezli meydana gelen depremlerin yaraları sarılmaya çalışılırken facia anlarına ait yeni görüntüler ortaya çıktı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/657574d78fc891c33f069ed3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Enflasyon ne zaman düşecek? Bakan Şimşek tarih verdi Erdoğan ''Böyle adalet olmaz'' deyip dünyaya çağrı yaptı Sobaya tiner döktü, sonrası korkunç! İstanbul trafiğinde ''yuh artık'' dedirten taksi Sabaha kadar süren yangının büyüklüğü gün ağarınca ortaya çıktı Huzurevinde bastonlu cinayet! Yaşlıların kavgası kanlı bitti Sosyal medyada ''her gece canım istiyor'' gözaltısı Polisten kaçan ehliyetsiz sürücüye de araç sahibine de ceza kesildi Yağışlar fena vurdu! Bir ilimiz daha sular altında