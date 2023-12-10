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Hatay'daki depremin yeni görüntüleri tüyler ürpertti

Kahramanmaraş merkezli meydana gelen depremlerin yaraları sarılmaya çalışılırken facia anlarına ait yeni görüntüler ortaya çıktı.

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