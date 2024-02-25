Anasayfa Video Galeriler Gündem Havalar ısındı, piknik sezonu açıldı Havalar ısındı, piknik sezonu açıldı 25 Şubat 2024 Pazar Saat: 18:00 Güncelleme: 25 Şubat 2024 Pazar 18:00 Samsun'da sıcak havayı fırsat bilen vatandaşlar, mesire alanlarında piknik yapıp, mangal yaktı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/65db56180f6eae20fd0dc803" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Çocuk destek merkezinde yangın kabusu Kastamonu'da ortaya çıkan ''sevimli misafir'' kamerada Kuyumculardan ''düşük ayarlı çeyrek altın'' uyarısı Netanyahu'ya büyük öfke! Tel Aviv sokakları karıştı İzmir'de FETÖ operasyonu: Çok sayıda gözaltı var Sondaj kuyusundan çıkan gaz merak uyandırdı Turistik ilçede şok manzara! Yüzlercesi kıyıya vurdu Maden şirketine bakanlık izin verdi; mahkeme ''dur'' dedi! Baba ile engelli oğluna silahlı saldırı kamerada