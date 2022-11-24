Anasayfa Video Galeriler Gündem Hemşirelerden ‘Yasak Elma’ya tepki Hemşirelerden ‘Yasak Elma’ya tepki 24 Kasım 2022 Perşembe Saat: 12:40 Fox TV’de yayınlanan Yasak Elma dizisinde yer alan bir sahne hemşireleri rahatsız etti. Dizinin tepki çeken sahnesinde bir doktorun hemşireden çay istediği görüldü. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/637f3c0dab85003c6b643cf3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Haluk Levent paylaştı: Bu caniyi bulana para ödülü var! Kedi ve köpek sahipleri dikkat! Son 6 gün kaldı Ekmek yerken ölümden döndü; artık korkudan ekmek alamıyor Buz gibi havada güne çadırda uyandılar Liseli kızlar birbirine girdi, arkadaşları gülerek izledi Marmaray’da seferler durdu; vatandaş isyan etti ''Kızım evden her kaçtığında hamile kalıyor'' ''Aile yapısını bozuyor'' diye karalanmıştı... Ekranların efsanesi geri dönüyor! 5.9'luk deprem sonrası artçı depremlerin sayısı 200'ü aştı