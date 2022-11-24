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Hemşirelerden ‘Yasak Elma’ya tepki

Fox TV’de yayınlanan Yasak Elma dizisinde yer alan bir sahne hemşireleri rahatsız etti. Dizinin tepki çeken sahnesinde bir doktorun hemşireden çay istediği görüldü.

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