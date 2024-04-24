Anasayfa Video Galeriler Gündem Holding binasına otomatik silahla kurşun yağmuru Holding binasına otomatik silahla kurşun yağmuru 24 Nisan 2024 Çarşamba Saat: 15:15 Bursa'da bir holding binasına otomatik silahla saldırı düzenlendi. Özel güvenlik görevlisi saldırıdan son anda kurtulurken, 43 el ateş edildiği öğrenildi. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/6628f7f6d1c10ed69a099357" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Canlı yayında Ebru Baki ve Devrim Akyıl arasında Dolar tartışması İstanbul'da hastanede kan donduran cinayet: Döve döve öldürdü Bir ailenin piknik heyecanı aracın ''sunroof'unda bitti Denizlerdeki gururumuz, TCG İstanbul göreve hazır Yıllık değil, günlük: Bodrum'da 1 milyon liraya villa Korhan Berzeg’e ait olduğu iddia edilen bulgulardan şok ayrıntı: ''Kafatası yoktu'' Millet deliye, biz akıllıya hasret... İşte kanıtı bu video Burası ne Afrika, ne Avrupa ne de ABD... Burası Türkiye, Erzurum... İstanbul Emniyet'i yine oto-galeriye döndü