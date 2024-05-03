Anasayfa Video Galeriler Gündem Huzurevinde bıçaklı dehşet: 2 ölü, 1 yaralı Huzurevinde bıçaklı dehşet: 2 ölü, 1 yaralı 03 Mayıs 2024 Cuma Saat: 10:10 Güncelleme: 03 Mayıs 2024 Cuma 10:10 Antalya'da huzurevinde kalan İ.S. (65), husumetli olduğu 3 kişiye bıçakla saldırdı. Saldırıda 2 kişi öldü, 1 kişi de yaralandı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/66348df8280c4ceb91068d03" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR İflas eden firmaya yağma girişimi: 300 kişi şirketin kapısına dayandı E-5'te makas terörü: Çok sayıda yaralı var 6 Şubat depremlerinin merkez üssü 15 ay sonra havadan görüntülendi Bursa'da rehine krizi: Ailesine kabusu yaşattı Yağ fabrikasında büyük yangın: Patlama sesleri yükseldi 42 kişiyi taşıyan yolcu otobüsü devrildi: Ölü ve yaralılar var 77 ilde ''sapık'' operasyonu: 156 gözaltı var Türkiye'nin yeşil altınında hasat başladı: 100 TL'ye tezgahta Fabrikada yangın: Alevler geceyi gündüze çevirdi, hendekler kazıldı