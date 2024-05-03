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  4. Huzurevinde bıçaklı dehşet: 2 ölü, 1 yaralı

Huzurevinde bıçaklı dehşet: 2 ölü, 1 yaralı

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Antalya'da huzurevinde kalan İ.S. (65), husumetli olduğu 3 kişiye bıçakla saldırdı. Saldırıda 2 kişi öldü, 1 kişi de yaralandı.

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