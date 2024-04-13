Anasayfa Video Galeriler Gündem İçi saray gibi... Dubai şeyhinin mega yatı Bodrum'da İçi saray gibi... Dubai şeyhinin mega yatı Bodrum'da 13 Nisan 2024 Cumartesi Saat: 17:40 Güncelleme: 13 Nisan 2024 Cumartesi 17:40 Dubai Şeyhi Abdullah Al Futtaim'in ''Radiant'' adlı mega yatı, bu sabah Muğla'nın Bodrum ilçesine geldi. Lüks yat, tatilcilerin ilgi odağı oldu. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/661a9968e70bc3355b09b113" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Akın akın geliyorlar: İstanbul istikametinde trafik yoğunluğu Bayram tatilinde bilanço ağırlaşıyor: Can kaybı 55'e yükseldi Ünlü oyuncu ''Rambo Berk'' hırsızı yakalayıp böyle paketledi Esenyurt'ta asker eğlencesinde ortalık karıştı Bitmek bilmeyen öksürüğünün nedeni doktorları da şoke etti İstanbul'da Filistinli çete, Iraklı bir kişiye kabusu yaşattı ''Atatürk en büyük zaafım'' dedi, hakaret edenle uzlaşmadı Yabancı uyruklulardan aile boyu dehşet: Bebek cesedi bulundu, anne baba gözaltında İstanbul'da eski boksör dehşeti: Döve döve öldürdü