  1. Anasayfa
  2. Video Galeriler
  3. Gündem
  4. İETT otobüsü alev alev yandı

İETT otobüsü alev alev yandı

Güncelleme:

İstanbul Sultanbeyli'de seyir halindeki İETT otobüsünde yangın çıktı. Alev topuna dönen otobüs, kullanılamaz hale geldi.

Sitene Ekle

BENZER VİDEOLAR
45 dakikalık yağış yetti, ağaçlar devrildi, teller koptu, patlamalar oldu
45 dakikalık yağış yetti, ağaçlar devrildi, teller koptu, patlamalar oldu
Antalya sahillerindeki korku saçan göç sona erdi
Antalya sahillerindeki korku saçan göç sona erdi
Türkiye'de kahverengi kokarca istilası erken başladı
Türkiye'de kahverengi kokarca istilası erken başladı
Eli kanlı çeteyi aynı tip dövme yakalattı
Eli kanlı çeteyi aynı tip dövme yakalattı
Bir şehrimizde ''Berzeg Sendromu'' paniği: Herkes köyü terk etti
Bir şehrimizde ''Berzeg Sendromu'' paniği: Herkes köyü terk etti
Bir hayırsız evlat dehşeti daha: Para vermeyen annesini yaktı
Bir hayırsız evlat dehşeti daha: Para vermeyen annesini yaktı
İzmir'de hortum kabusu kamerada
İzmir'de hortum kabusu kamerada
Asrın felaketinde 44 kişinin öldüğü sitesi davasından: ''Karot örnekleri yanlış''
Asrın felaketinde 44 kişinin öldüğü sitesi davasından: ''Karot örnekleri yanlış''
Bayraktar TB3'ten bir başarı daha
Bayraktar TB3'ten bir başarı daha