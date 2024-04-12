İmamoğlu doğduğu köyde hemşehrileriyle horon tepti

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Ramazan Bayramı dolayısıyla bulunduğu Trabzon’da, doğduğu köy olan Cevizli Köyü’nde kendisini karşılayanlarla birlikte horon tepti.

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