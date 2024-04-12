Anasayfa Video Galeriler Gündem İmamoğlu doğduğu köyde hemşehrileriyle horon tepti İmamoğlu doğduğu köyde hemşehrileriyle horon tepti 12 Nisan 2024 Cuma Saat: 12:40 Güncelleme: 12 Nisan 2024 Cuma 12:40 İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Ramazan Bayramı dolayısıyla bulunduğu Trabzon’da, doğduğu köy olan Cevizli Köyü’nde kendisini karşılayanlarla birlikte horon tepti. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/661901a3e35eee97b609cc63" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Tahta kaşıkla cinsel saldırı, işkence, ölüm tehdidi... Bir restorasyon rezaleti daha: Tarihi duvardan tarihi mezar taşı çıktı Kilometrelerce yol onları durduramadı: Şehirlerarası hırsızlık kamerada İstanbul-Antalya 4 saat 45 dakikaya düşecek Özlem Gürses AK Parti'den aldığı teklifi açıkladı Karadeniz'de endişe veren uyarı: Ormanlar katledildi, heyelan riski büyüyor İstanbul'da sahildeki yarış kabusla bitti: Yaralılar var Taksim'de nostaljik tramvay seferleri durduruldu Gündüz tartışıp gece yarısı silahlarla saldırdılar