Anasayfa Video Galeriler Gündem İmamoğlu duyurdu, İstanbul'da ''İBB taksi'' dönemi başladı İmamoğlu duyurdu, İstanbul'da ''İBB taksi'' dönemi başladı 11 Aralık 2023 Pazartesi Saat: 14:20 Güncelleme: 11 Aralık 2023 Pazartesi 14:20 İstanbul Büyük Şehir Belediyesi (İBB) Başkanı İmamoğlu, 'İBB taksi' uygulamasının başladığını duyurdu. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/6576f08820929121660ced33" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR İstanbul'un dev AVM'sinde intihar Cezaevinden izinli çıkıp, 4 günde İstanbulluların kabusu oldu Mekke’de sel: Cadde ve sokaklar sular altında kaldı İstanbul'da otopark krizi: Zamlar sonrası yol kenarları otoparka döndü Yine Sazan Sarmalı dolandırıcılığı! 150 milyon TL'lik vurgun yaptılar İstanbul'da silahlı asker uğurlama eğlencesi korku saçtı İstanbul barajlarındaki son durum açıklandı İstanbul'da 12 saat süren hırsızlık kamerada Tekirdağ'da can pazarı! Kaza sonrası ölüm kalım yarışı kamerada