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  3. 18 Nisan 2019 09:11

İmamoğlu mitinginde kuş bakışı inanılmaz görüntüler

Yönetmen Eylem Şenel ile Hasan Tual, Ekrem İmamoğlu'nun Saraçhane'deki mitingini drone ile görüntüledi.

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