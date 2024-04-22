İnşaat işçileri suçüstü yakaladı; ''Çocuklarıma siz mi bakacaksınız'' deyip kaçtı

İstanbul'da tamirat işleri yapılan boş bir binaya giren hırsızlık şüphelisi, inşaat işçileri tarafından yakalandı. ''Çocuklarıma siz mi bakacaksınız?'' diyen şüpheli işçilerin elinden kurtulup kaçtı.

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