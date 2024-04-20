Anasayfa Video Galeriler Gündem İntihar ederken kaldırımdaki vatandaşın üstüne düştü İntihar ederken kaldırımdaki vatandaşın üstüne düştü 20 Nisan 2024 Cumartesi Saat: 08:55 Hatay’ın Payas ilçesinde intihar etmek için 4. Kattan atlayan şahıs, cadde üzerinden geçen başka bir şahsın üzerine düştü. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/662358d7d266f179b1058123" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Bayraktar TB3'ten bir başarı daha 18 bin kişiyi dolandıran bungalov vurguncuları yakalandı Mahkeme önünde bir kişi kendini yaktı Prof. Dr. Naci Görür: ''Fay eğildi, İskenderun çöküyor ve batıyor'' Jandarma üniforması ile GBT kontrolü yaparken polise yakalandı Kuşadası'nda av tüfekleriyle dehşet saçanların sonu bu oldu CHP’li başkan yabancı uyrukluların ruhsatsız iş yerlerini kendi elleriyle mühürledi Fren yerine gaza bastı; ortalık savaş alanına döndü Okul müdürü çocuklara cinsel istismardan tutuklandı