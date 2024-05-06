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  4. Irak'ın kuzeyinde bahar temizliği: 16 hain öldürüldü

Irak'ın kuzeyinde bahar temizliği: 16 hain öldürüldü

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Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki hava harekatında aralarında sözde yöneticilerin de bulunduğu 16 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

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