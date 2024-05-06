Anasayfa Video Galeriler Gündem Irak'ın kuzeyinde bahar temizliği: 16 hain öldürüldü Irak'ın kuzeyinde bahar temizliği: 16 hain öldürüldü 06 Mayıs 2024 Pazartesi Saat: 17:06 Güncelleme: 06 Mayıs 2024 Pazartesi 17:06 Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki hava harekatında aralarında sözde yöneticilerin de bulunduğu 16 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildiğini duyurdu. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/6638e3f588aac6fca2065063" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Mehmet Ali Erbil dans etti, masa masa dolaşıp turistlerden para topladı Nikah masasında ''dua'' krizi: Nikah memuru müzikle kesti Tramvaya yıldırım düştü; yangın çıktı Kesin seçim sonuçları açıklandı MSB: 7 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi Lisede eli silahlı kız öğrenci dehşeti İstanbul'da ''ortak'' cinayeti: Kurşun yağdırdı Gaziantep'te korkunç kaza: 8 ölü, çok sayıda yaralı var Cami kubbesine Nilüfer ve Doğan operasyonu