İşe alım kurasında aynı isim 2 kez çıktı

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi’nde farklı branşlarda devamlı işçi alımı için canlı yayında yapılan kura çekilişinde çekimde bir kişinin adı iki defa çıkınca ortalık karıştı.

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi, üniversite bünyesinde sürekli olarak çalışacak işçi için kura çekimi gerçekleştirdi. Yapılan kura çekimi Üniversitenin resmi YouTube kanalından canlı bir şekilde yayınlandı.

Görevli kişi kura çekiminde bir işçinin ismini iki defa üst üste çekti. Kurada aynı isim iki defa çekilince görevli "okudum mu ben" dedi ve kura çekimine devam etti.

Canlı yayının ilgili kısmı sosyal medyada viral olurken şaibeli kuranın iptal edilip edilmediğine dair bir bilgi paylaşılmadı ve Üniversiteden de konu hakkında bir açıklama yapılmadı.

Kurada ismi iki defa çıkan kişinin asil ve yedek listeye giremediği için elendiği öğrenildi.