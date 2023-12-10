Anasayfa Video Galeriler Gündem İsrail'in saldırıları haritayı böyle değiştirdi İsrail'in saldırıları haritayı böyle değiştirdi 10 Aralık 2023 Pazar Saat: 23:10 Güncelleme: 10 Aralık 2023 Pazar 23:10 İsrail ordusu tarafından Lübnan’ın güneyindeki yerleşim yerine düzenlenen hava saldırısı sonrası bir mahalle tamamen yıkılarak haritadan silindi. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/65761b40609a215a350d7ec3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR CHP'li Gürsel Tekin'den Diyanet'e ''rezerv alan'' tepkisi Futbol sahası boks ringine döndü: Yaralılar var! Karakol önünde cinayet: 1 ölü, 2 yaralı var Marmara'daki deprem sonrasında endişe yaratan görüntü Antalya'da ölüm kalım müdahalesi saniye saniye kamerada Eğlence mekanına silahlı saldırı: 1 kişi öldü Fırtına limanı vurdu, tekneler böyle sürüklendi İstanbul'da konut mağdurları sokakta: 11 yıldır evlerini bekliyorlar Ormanda aile içi vahşet: 2 cinayet, 1 intihar