İsrail'in saldırıları haritayı böyle değiştirdi

İsrail ordusu tarafından Lübnan’ın güneyindeki yerleşim yerine düzenlenen hava saldırısı sonrası bir mahalle tamamen yıkılarak haritadan silindi.

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