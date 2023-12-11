Anasayfa Video Galeriler Gündem İstanbul barajlarındaki son durum açıklandı İstanbul barajlarındaki son durum açıklandı 11 Aralık 2023 Pazartesi Saat: 11:40 Güncelleme: 11 Aralık 2023 Pazartesi 11:40 Geçen haftayı çoğunlukla yağışlı geçiren İstanbul'da barajlarda doluluk oranı yükselmeye devam ediyor. İSKİ’nin son verilerine göre İstanbul barajlarındaki doluluk oranı yüzde 39,62 oldu. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/6576cb0f91d70232c904d057" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Yine Sazan Sarmalı dolandırıcılığı! 150 milyon TL'lik vurgun yaptılar İstanbul'da silahlı asker uğurlama eğlencesi korku saçtı İstanbul'da 12 saat süren hırsızlık kamerada Tekirdağ'da can pazarı! Kaza sonrası ölüm kalım yarışı kamerada İstanbul'da restorana silahlı saldırı: Çok sayıda yaralı var İstanbul'da taraftarları taşıyan minibüse taşlı saldırı İstanbul'da düğün konvoyu magandalığının sonu kötü bitti Özak Tekstil işçilerine TOMA'lı müdahale: Çok sayıda gözaltı var ''İndi-bindi ücreti yasal değil, paranızı geri isteyin''