İstanbul barajlarındaki son durum açıklandı

Geçen haftayı çoğunlukla yağışlı geçiren İstanbul'da barajlarda doluluk oranı yükselmeye devam ediyor. İSKİ’nin son verilerine göre İstanbul barajlarındaki doluluk oranı yüzde 39,62 oldu.

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