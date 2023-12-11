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İstanbul barajlarındaki son durum açıklandı

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Geçen haftayı çoğunlukla yağışlı geçiren İstanbul'da barajlarda doluluk oranı yükselmeye devam ediyor. İSKİ’nin son verilerine göre İstanbul barajlarındaki doluluk oranı yüzde 39,62 oldu.

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