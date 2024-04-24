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İstanbul çöl tozuna teslim: Maskesiz dışarı çıkmayın

Afrika üzerinden gelen çöl tozları ve sıcak hava dalgası İstanbul'da hayatı olumsuz etkiliyor. Uzmanlar maskesiz dışarı çıkılmaması, pencerelerin kapatılması konusunda uyarıda bulundu.

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