Anasayfa Video Galeriler Gündem İstanbul çöl tozuna teslim: Maskesiz dışarı çıkmayın İstanbul çöl tozuna teslim: Maskesiz dışarı çıkmayın 24 Nisan 2024 Çarşamba Saat: 17:25 Afrika üzerinden gelen çöl tozları ve sıcak hava dalgası İstanbul'da hayatı olumsuz etkiliyor. Uzmanlar maskesiz dışarı çıkılmaması, pencerelerin kapatılması konusunda uyarıda bulundu. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/66291672a48fc8ebf7042a63" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Eski Bakan Mehmet Ali Yılmaz evinde ölü bulundu Özgür Özel'den 1 Mayıs resti: ''Orada olacağım'' Ev sahibinden kiracısına ''kanalizasyon'' işkencesi Holding binasına otomatik silahla kurşun yağmuru Eşine sinirlendi; otomobili ateşe verdi Canlı yayında Ebru Baki ve Devrim Akyıl arasında Dolar tartışması İstanbul'da hastanede kan donduran cinayet: Döve döve öldürdü Bir ailenin piknik heyecanı aracın ''sunroof'unda bitti Denizlerdeki gururumuz, TCG İstanbul göreve hazır