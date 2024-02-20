İstanbul trafiğinde kabus dolu anlar: Yayaların arasına böyle daldı

Beylikdüzü E-5 yan yolda dün sola dönüş yapmak isteyen otomobilin ,yayaların arasına dalıp iş yeri bahçesine savurduğu anların güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

Olay, dün akşam saatlerinde Beylikdüzü E-5 yan yol üzerinde yaşandı. Araç sürücüsü A.S.K. yüksek hızda sola dönüş yaparken, kaldırımda yürüyen 3 kişinin arasına daldı. Kaza sonrası vatandaşlardan birisi demir çitleri aşarak iş yeri bahçesine savruldu. Yaşanan olay sonrası sağlık ekipleri olay yerine gelerek yaralılara müdahale etti. 3 yaralının hayati tehlikesi olmadığı öğrenildi. Polis sürücüyü gözaltına aldı.

İHA