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  4. İstanbul Valiliği 1 Mayıs için Taksim kararını verdi

İstanbul Valiliği 1 Mayıs için Taksim kararını verdi

İstanbul Valiliği Taksim Meydanı'nda 1 Mayıs için DİSK'in başvurusuyla ilgili kararını açıkladı.

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