Anasayfa Video Galeriler Gündem İstanbul Valiliği 1 Mayıs için Taksim kararını verdi İstanbul Valiliği 1 Mayıs için Taksim kararını verdi 23 Nisan 2024 Salı Saat: 15:15 İstanbul Valiliği Taksim Meydanı'nda 1 Mayıs için DİSK'in başvurusuyla ilgili kararını açıkladı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/6627a675c30cdcaf970cffa3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR TCG Fırtına Hücumbotu'na ziyaretçi akını Bekçi ile boksör arasında ''pitbull'' kavgası kamerada Engelli adamın 150 bin TL'sini yakan protokol İstanbul'da şoke eden olay: Kendi kendine çatışan adam kamerada İstanbul'da çocukların ölümle oyunu kamerada Park yeri kavgasında kadın sürücüyü hastanelik ettiler Tekirdağ ve Edirne’de toz taşınımı: Ortalık çöle döndü İstanbul'da vergi dairesinde rüşvet skandalı Maç sırasında ortalık karıştı: Tekme tokat birbirlerine girdiler