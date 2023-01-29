  1. Anasayfa
  2. Video Galeriler
  3. Gündem
  4. İstanbul'a mevsimin ilk karı düştü

İstanbul'a mevsimin ilk karı düştü

Güncelleme:

İstanbul'un Silivri ilçesinde gece saatlerinde başlayan yağmur kar yağışına dönüştü.

Sitene Ekle

BENZER VİDEOLAR
Komşuda şiddetli deprem! Van'da da hissedildi
İETT otobüsü yol ortasında alev alev yandı
Yolcu otobüsü şarampole devrildi: Ölü ve yaralılar var
Kar geri geldi; Uludağ özüne döndü!
Bunu da ilk defa gördük! Katar'dan Türkiye'ye kaçak olarak bakın ne getirdiler!
Uzaklaştırma kararı yetmedi! 1.500 km'den gelip eşini vurdu
İstanbul'da iğrenç tacize esnaf dayağı
Müge Anlı'dan canlı yayında tepki çeken sözler
İstanbul'da korkutan patlama: 4 araç yandı