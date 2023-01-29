Anasayfa Video Galeriler Gündem İstanbul'a mevsimin ilk karı düştü İstanbul'a mevsimin ilk karı düştü 29 Ocak 2023 Pazar Saat: 09:35 Güncelleme: 29 Ocak 2023 Pazar 09:35 İstanbul'un Silivri ilçesinde gece saatlerinde başlayan yağmur kar yağışına dönüştü. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/63d613a92bf4f91926706733" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Komşuda şiddetli deprem! Van'da da hissedildi İETT otobüsü yol ortasında alev alev yandı Yolcu otobüsü şarampole devrildi: Ölü ve yaralılar var Kar geri geldi; Uludağ özüne döndü! Bunu da ilk defa gördük! Katar'dan Türkiye'ye kaçak olarak bakın ne getirdiler! Uzaklaştırma kararı yetmedi! 1.500 km'den gelip eşini vurdu İstanbul'da iğrenç tacize esnaf dayağı Müge Anlı'dan canlı yayında tepki çeken sözler İstanbul'da korkutan patlama: 4 araç yandı