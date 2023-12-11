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İstanbul'da 12 saat süren hırsızlık kamerada

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Beyoğlu Cihangir’de sokaktaki giysi kumbarasını devirip 12 saat boyunca uğraştıktan sonra içerisindeki giysileri vatandaşların gözü önünde çalan hırsız, Beyoğlu Asayiş Büro Amirliği polisleri tarafından yakalandı.

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