Anasayfa Video Galeriler Gündem İstanbul'da 12 saat süren hırsızlık kamerada İstanbul'da 12 saat süren hırsızlık kamerada 11 Aralık 2023 Pazartesi Saat: 11:40 Güncelleme: 11 Aralık 2023 Pazartesi 11:40 Beyoğlu Cihangir’de sokaktaki giysi kumbarasını devirip 12 saat boyunca uğraştıktan sonra içerisindeki giysileri vatandaşların gözü önünde çalan hırsız, Beyoğlu Asayiş Büro Amirliği polisleri tarafından yakalandı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/6576cb0d91d70232c904d053" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Yine Sazan Sarmalı dolandırıcılığı! 150 milyon TL'lik vurgun yaptılar İstanbul'da silahlı asker uğurlama eğlencesi korku saçtı İstanbul barajlarındaki son durum açıklandı Tekirdağ'da can pazarı! Kaza sonrası ölüm kalım yarışı kamerada İstanbul'da restorana silahlı saldırı: Çok sayıda yaralı var İstanbul'da taraftarları taşıyan minibüse taşlı saldırı İstanbul'da düğün konvoyu magandalığının sonu kötü bitti Özak Tekstil işçilerine TOMA'lı müdahale: Çok sayıda gözaltı var ''İndi-bindi ücreti yasal değil, paranızı geri isteyin''