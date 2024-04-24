İstanbul'da 50 TL'lik dehşet: ''Pahalı'' dedi, berberi kurşunladı

Beyoğlu’nda berbere gelen bir şahıs 150 lira olan saç tıraşı ücretini fazla bulunca berberle kavga etti. Ardından da berber dükkanına kurşun yağdırdı.

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