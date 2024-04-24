Anasayfa Video Galeriler Gündem İstanbul'da 50 TL'lik dehşet: ''Pahalı'' dedi, berberi kurşunladı İstanbul'da 50 TL'lik dehşet: ''Pahalı'' dedi, berberi kurşunladı 24 Nisan 2024 Çarşamba Saat: 12:26 Güncelleme: 24 Nisan 2024 Çarşamba 12:26 Beyoğlu’nda berbere gelen bir şahıs 150 lira olan saç tıraşı ücretini fazla bulunca berberle kavga etti. Ardından da berber dükkanına kurşun yağdırdı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/6628d02d9f01e633820dce53" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Erdoğan'ın doktor sohbetini AK Partili isim yayınladı İstanbul'da kuyumcu soygunu: Yere yatırıp darbettiler Çanakkale Savaşları'nda tarihi değiştirecek keşif Trafikte yol verme çatışmasında kan aktı: 1'i çocuk 2 yaralı var Milyonluk kazanç vadedip hesapları kiralıyorlar Rusya'da ''üst düzey'' gözaltı İstanbul'da kiralık daireye kaçak göçmen operasyonu İstanbul'da seyir halindeki taksi alev alev yandı Devlet hastanesinde yangın paniği