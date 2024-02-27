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  4. İstanbul'da ahşap bina alev alev yandı

İstanbul'da ahşap bina alev alev yandı

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İstanbul Beyoğlu'nda cami imamı ile müezzinin aileleriyle kaldığı 2 katlı ahşap binada yangın çıktı.

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