Anasayfa Video Galeriler Gündem İstanbul'da başı boş maymun paniği İstanbul'da başı boş maymun paniği 21 Mayıs 2024 Salı Saat: 14:21 Güncelleme: 21 Mayıs 2024 Salı 14:21 İstanbul Fatih'te bir evin penceresine çıkan maymun, vatandaşların dikkatini çekti. Maymunu görenler cep telefonlarıyla görüntüsünü çekerken, bazıları ise yakalamaya çalıştı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/664c839f1b67c7c9b4058683" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Otoyolda akıl almaz kaza: Koca kamyon böyle asılı kaldı Burası Afrika değil Karadeniz... Onlar Karadeniz'in siyahileri... Sokak köpekleri Sokak ortasında 10 köpeğin saldırısına uğradı Bu bir vahşet: Tekmeleye tekmeleye dövüp, ezerek öldürdü Fiyatı 1 yılda 2'ye katlanmıştı, hasat başladı İstanbul'da inşaatta göçük: 3 işçi toprak altında kaldı Hırsız bu sefer insanlığı çaldı: SMA'lı bebek için para toplanıyordu Bir beyaz yakalı daha kurtuldu: Plazadan tarlaya... AVM hırsızları polisleri bile şoke etti: Yaşlarından çok suç kayıtları var