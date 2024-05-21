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İstanbul'da başı boş maymun paniği

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İstanbul Fatih'te bir evin penceresine çıkan maymun, vatandaşların dikkatini çekti. Maymunu görenler cep telefonlarıyla görüntüsünü çekerken, bazıları ise yakalamaya çalıştı.

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