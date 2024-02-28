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İstanbul'da büyük fabrika yangını

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İstanbul Beykoz'da bir fabrikada yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

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