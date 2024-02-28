Anasayfa Video Galeriler Gündem İstanbul'da büyük fabrika yangını İstanbul'da büyük fabrika yangını 28 Şubat 2024 Çarşamba Saat: 17:45 Güncelleme: 28 Şubat 2024 Çarşamba 17:45 İstanbul Beykoz'da bir fabrikada yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/65df4718eececc7c4c095e73" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR BTP Adayı Kuruçeşme’den Atatürk vurgusu yaptı İstanbul'da tramvay hattında feci ölüm! Seferler durduruldu ''Eşim beni öldürecek'' diyen kadının cesedi nehirde bulundu Erdoğan emeklilere seyyanen zam için son sözü söyledi Türk savaş uçakları Kıbrıs'ın güneyine indi Vallahi pes, billahi pes! Kaçak sığınmacılar bakın nereden çıktı Üniversiteyi halka açan rektör, tepki çeken uygulamayı böyle savundu Artvin'de ekiplerin karla mücadelesi sürüyor 6'ncı kattan düşen çocuğun burnu bile kanamadı