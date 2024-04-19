Anasayfa Video Galeriler Gündem İstanbul'da büyük kaza: Motosiklet alev topuna döndü, yaralılar var İstanbul'da büyük kaza: Motosiklet alev topuna döndü, yaralılar var 19 Nisan 2024 Cuma Saat: 11:45 İstanbul'da Basın Ekspres yolunda emniyet şeridindeki araca çarpan iki motosikletten birisi alev aldı. Kazada 2 kişi yaralanırken motosikletin alev alev yanması cep telefonu kamerasına yansıdı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/66222f4475f1943f6a08fb53" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Ege Denizi'nde deprem: İzmir ve çevre illerde hissedildi Türk kadınları başardı: Fransa'dan 120 bin adet sipariş aldılar Eli kanlı hainlerin inlerine operasyon kamerada Firari emniyet müdürünün yakalandığı yer herkesi şaşırttı İstanbul'da büyük kaza: Ölü ve yaralılar var İsrail'in saldırısı sonrası İran'dan ilk açıklama Deprem konutlarının son hali görüntülendi 2 bin yıllık tarihi yapı, depremden sapasağlam çıktı Hurda malzemelerden yaptı: Emekli imam elektriği bedavaya getirdi