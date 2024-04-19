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  4. İstanbul'da büyük kaza: Motosiklet alev topuna döndü, yaralılar var

İstanbul'da büyük kaza: Motosiklet alev topuna döndü, yaralılar var

İstanbul'da Basın Ekspres yolunda emniyet şeridindeki araca çarpan iki motosikletten birisi alev aldı. Kazada 2 kişi yaralanırken motosikletin alev alev yanması cep telefonu kamerasına yansıdı.

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