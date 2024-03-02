Anasayfa Video Galeriler Gündem İstanbul'da cami minaresi binanın üzerine devrildi İstanbul'da cami minaresi binanın üzerine devrildi 02 Mart 2024 Cumartesi Saat: 17:35 Güncelleme: 02 Mart 2024 Cumartesi 17:35 İstanbul Esenyurt'ta bir caminin minaresinde güçlendirme çalışması yapılırken minare bir binaya çarparak zemine düştü. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/65e339417a14d7a66a0fd913" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Marmara Denizi göz göre göre yok oluyor! Uzman isim uyardı Antalya'da dehşet! Yol kenarında kadın cesedi bulundu Otizmli çocuğun kahreden ölümü Hırsızların akılalmaz yöntemi hamile hırsız yakalanınca ifşa oldu Bozcaada'da tarihi keşif: Çok sayıda çocuk mezarı bulundu Şimdi de ''kızıma çıplak fotoğraf attın'' dolandırıcılığı Boşanma davası sonrası adliye çıkışında uzun namlulu kadın cinayeti Motosikletli gezgin çifte tecavüz girişimi! Kesinleşmiş hapis cezası olan firari öyle bir yede yakalandı ki...