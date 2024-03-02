  1. Anasayfa
  2. Video Galeriler
  3. Gündem
  4. İstanbul'da cami minaresi binanın üzerine devrildi

İstanbul'da cami minaresi binanın üzerine devrildi

Güncelleme:

İstanbul Esenyurt'ta bir caminin minaresinde güçlendirme çalışması yapılırken minare bir binaya çarparak zemine düştü.

Sitene Ekle

BENZER VİDEOLAR
Marmara Denizi göz göre göre yok oluyor! Uzman isim uyardı
Marmara Denizi göz göre göre yok oluyor! Uzman isim uyardı
Antalya'da dehşet! Yol kenarında kadın cesedi bulundu
Antalya'da dehşet! Yol kenarında kadın cesedi bulundu
Otizmli çocuğun kahreden ölümü
Otizmli çocuğun kahreden ölümü
Hırsızların akılalmaz yöntemi hamile hırsız yakalanınca ifşa oldu
Hırsızların akılalmaz yöntemi hamile hırsız yakalanınca ifşa oldu
Bozcaada'da tarihi keşif: Çok sayıda çocuk mezarı bulundu
Bozcaada'da tarihi keşif: Çok sayıda çocuk mezarı bulundu
Şimdi de ''kızıma çıplak fotoğraf attın'' dolandırıcılığı
Şimdi de ''kızıma çıplak fotoğraf attın'' dolandırıcılığı
Boşanma davası sonrası adliye çıkışında uzun namlulu kadın cinayeti
Boşanma davası sonrası adliye çıkışında uzun namlulu kadın cinayeti
Motosikletli gezgin çifte tecavüz girişimi!
Motosikletli gezgin çifte tecavüz girişimi!
Kesinleşmiş hapis cezası olan firari öyle bir yede yakalandı ki...
Kesinleşmiş hapis cezası olan firari öyle bir yede yakalandı ki...