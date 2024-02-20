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  4. İstanbul'da dehşet! 2 arkadaş araç içerisinde ölü bulundu

İstanbul'da dehşet! 2 arkadaş araç içerisinde ölü bulundu

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İstanbul Beylikdüzü'nde park halindeki otomobilin içinde 2 kişi ölü olarak bulundu. Şahısların uyuşturucu ticareti ve adam yaralama suçlarından kayıtları olduğu öğrenildi.

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Etiketler istanbul beylikdüzü cinayet silahlı saldırı
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