İstanbul'da dehşet! 2 arkadaş araç içerisinde ölü bulundu

İstanbul Beylikdüzü'nde park halindeki otomobilin içinde 2 kişi ölü olarak bulundu. Şahısların uyuşturucu ticareti ve adam yaralama suçlarından kayıtları olduğu öğrenildi.

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