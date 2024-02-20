Anasayfa Video Galeriler Gündem İstanbul'da dehşet! 2 arkadaş araç içerisinde ölü bulundu İstanbul'da dehşet! 2 arkadaş araç içerisinde ölü bulundu 20 Şubat 2024 Salı Saat: 15:23 Güncelleme: 20 Şubat 2024 Salı 15:24 İstanbul Beylikdüzü'nde park halindeki otomobilin içinde 2 kişi ölü olarak bulundu. Şahısların uyuşturucu ticareti ve adam yaralama suçlarından kayıtları olduğu öğrenildi. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/65d499e3b9e06c0ccf05531d" allowfullscreen></iframe> Etiketler istanbul beylikdüzü cinayet silahlı saldırı BENZER VİDEOLAR Evcil hayvan mezarlığı CİMER'lik oldu! Mahalle sakinleri isyanda Yer: Şanlıurfa... Yıldırım düşme anı saniye saniye kamerada İstanbul'da meydan savaşı gibi kavga kamerada Yolcu otobüsünde kadınların saç saça, baş başa kavgası kamerada Turgut Altınok’a sokakta vatandaşın tepkisi sürüyor Pes! Motosikleti motosikletle taşıdılar, inanılır gibi değil! Trafikte ''eşime neden selektör yaptın'' kavgası kamerada İstanbul trafiğinde kabus dolu anlar: Yayaların arasına böyle daldı 47 yıl önce 1 yaşındayken bulunmuştu, 47 yıldır ailesini arıyor