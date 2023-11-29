Anasayfa Video Galeriler Gündem İstanbul'da dev dalgalar kıyıları dövdü! İstanbul'da dev dalgalar kıyıları dövdü! 29 Kasım 2023 Çarşamba Saat: 11:31 Güncelleme: 29 Kasım 2023 Çarşamba 11:31 İstanbul'da etkili olan fırtına nedeniyle Beşiktaş sahilinde dev dalgalar oluştu. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/6566f6d17386a030460d30d3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Kıvanç Tatlıtuğ ve Serenay Sarıkaya'nın uçak tuvaletinde sevişme sahnesi olay oldu Özgü Namal ve Özcan Deniz'li Kızıl Goncalar'dan ilk fragman Mafyanın korkunç infazı kamerada Fırtına bir ilimizi daha yıktı! Çatılar uçtu, elektrik direkleri devrildi Bakanlık ve MİT'ten dev operasyon İstanbul'da deniz ulaşımı durdu! Marmaray ve metrobüs tıklım tıklım Marmara'da kabus: Dev dalgalar denizle karayı birleştirdi Bodrum'da vahşet: Anne kızın cansız bedeni bu halde bulundu Bir operasyon daha! Onlarca gözaltı var