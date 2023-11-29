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İstanbul'da dev dalgalar kıyıları dövdü!

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İstanbul'da etkili olan fırtına nedeniyle Beşiktaş sahilinde dev dalgalar oluştu.

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