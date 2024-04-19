İstanbul'da dev operasyon: Onlarca gözaltı var

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İstanbul'un 4 ilçesinde operasyonların düzenlendiğini belirterek, 32 şüphelinin gözaltında olduğunu belirtti. Düzenlenen operasyonda ise çok sayıda silah ele geçirildi.

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