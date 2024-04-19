Anasayfa Video Galeriler Gündem İstanbul'da dev operasyon: Onlarca gözaltı var İstanbul'da dev operasyon: Onlarca gözaltı var 19 Nisan 2024 Cuma Saat: 08:25 Güncelleme: 19 Nisan 2024 Cuma 08:25 İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İstanbul'un 4 ilçesinde operasyonların düzenlendiğini belirterek, 32 şüphelinin gözaltında olduğunu belirtti. Düzenlenen operasyonda ise çok sayıda silah ele geçirildi. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/6622005059f94c1f15057a63" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Tokat'ta depremin yıkımı gün ağarınca ortaya çıktı Beklenen oldu; İsrail, İran'a misilleme saldırısı başlattı Tanju Özcan'a eşinden çok ağır darbe Kameralara yakalanan tokatçı imama gözaltı İstanbul'da dehşet; Komşusuna balyozla saldırıp ateşe verdi Damat dehşet saçtı: Eşini ve babasını katletti Zorlu Holding binasına silahlı saldırı Bu nasıl torun? 80 yaşındaki anneannesini öldüresiye dövdü Antalya'nın üstüne nem bulutu çöktü