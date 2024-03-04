İstanbul'da eli silahlı liseli akran dehşeti kamerada

Sosyal medyada yayılan bir akran zorbalığı görüntüleri tüyleri diken diken yaptı. Lise öğrencisi olduğu öğrenilen bir genç kendi akranını önce dövdü ardından da kafasına silah dayayarak tehdit etti.

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