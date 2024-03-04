Anasayfa Video Galeriler Gündem İstanbul'da eli silahlı liseli akran dehşeti kamerada İstanbul'da eli silahlı liseli akran dehşeti kamerada 04 Mart 2024 Pazartesi Saat: 12:25 Sosyal medyada yayılan bir akran zorbalığı görüntüleri tüyleri diken diken yaptı. Lise öğrencisi olduğu öğrenilen bir genç kendi akranını önce dövdü ardından da kafasına silah dayayarak tehdit etti. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/65e5939560e3f3fd640c20c3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Canlı yayında sinirler gerildi: ''Ben senin oğlun değilim!'' Rus ve ABD'li astronotlar uzaya gönderildi Murat Kurum: ''Nisan Gelecek Yüzler Gülecek'' İstanbul Boğazı düdük sesleriyle yankılandı 3 aracın karıştığı kazada can pazarı: Ölü ve yaralılar var İki çete daha çökertildi; onlarca gözaltı var AK Parti'nin Ankara adayı Turgut Altınok İstiklal Marşı'nı yanlış okudu Sokak ortasında güpegündüz görülmemiş cinayet AK Parti mitinginde intihar şoku