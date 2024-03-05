Anasayfa Video Galeriler Gündem İstanbul'da eli silahlı, maskeli rehine kabusu kamerada İstanbul'da eli silahlı, maskeli rehine kabusu kamerada 05 Mart 2024 Salı Saat: 13:05 Güncelleme: 05 Mart 2024 Salı 13:05 Sultangazi’de birinde kalaşnikof tüfek diğerlerinde ise tabanca olan maskeli 4 kişi, iş merkezini basarak bekçiyi rehin aldı. Dehşet anları güvenlik kamerasına yansıdı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/65e6ee78bf0930b82c001863" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR WhatsApp mesajları yüzünden işinden olmuştu; AYM son noktayı koydu Turuncu alarm verilmişti; cadde ve sokaklar göle döndü! Ukrayna, Rusya'nın devriye gemisini batırdı 9 kişinin öldüğü silahlı kavganın görüntüleri dehşete düşürdü İstanbul'da dehşet! Otomobilde ceset bulundu Ankara'da komşu kavgası kanlı bitti Destici’nin kaza yapan makam aracını taşıyan çekici yandı Ayda 300 bin TL maaşla çalışacak eleman aranıyor Kazara kendini vuran polis memurundan acı haber