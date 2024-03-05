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  4. İstanbul'da eli silahlı, maskeli rehine kabusu kamerada

İstanbul'da eli silahlı, maskeli rehine kabusu kamerada

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Sultangazi’de birinde kalaşnikof tüfek diğerlerinde ise tabanca olan maskeli 4 kişi, iş merkezini basarak bekçiyi rehin aldı. Dehşet anları güvenlik kamerasına yansıdı.

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