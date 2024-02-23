Anasayfa Video Galeriler Gündem İstanbul'da güpe gündüz kapkaç kabusu: Adım adım izleyip çaldılar İstanbul'da güpe gündüz kapkaç kabusu: Adım adım izleyip çaldılar 23 Şubat 2024 Cuma Saat: 09:45 Güncelleme: 23 Şubat 2024 Cuma 09:45 İstanbul Bağcılar'da bankadan 195 bin lira çeken bir kişi kaldırımda yürüdüğü sırada motosikletli iki şüpheli, para dolu poşeti alıp kaçtı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/65d83f125ddf78fe7f055c73" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR PKK'ya darbe üstüne darbe! 4 hain etkisiz hale getirildi Yine başıboş köpek dehşeti! Kadına kabusu yaşattılar 130 daireli binada yangın faciası: Ölü ve yaralılar var 3 çocuk çaldıkları otomobille Bursa’da kaçarken yakalandılar Erdoğan keman görünce dayanamadı; türkü söyledi Bayraktar Akıncı TİHA bir testi daha geçti! Tam 12'den vurdu Belediye başkan adayından “garip” isteğe “çirkin” yanıt Yolcu otobüsünde korku dolu anlar! Alev alev yandı 46 ilde büyük operasyon: Yüzlerce gözaltı var!