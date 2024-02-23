İstanbul'da güpe gündüz kapkaç kabusu: Adım adım izleyip çaldılar

İstanbul Bağcılar'da bankadan 195 bin lira çeken bir kişi kaldırımda yürüdüğü sırada motosikletli iki şüpheli, para dolu poşeti alıp kaçtı.

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