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  4. İstanbul'da güpe gündüz kapkaç kabusu: Adım adım izleyip çaldılar

İstanbul'da güpe gündüz kapkaç kabusu: Adım adım izleyip çaldılar

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İstanbul Bağcılar'da bankadan 195 bin lira çeken bir kişi kaldırımda yürüdüğü sırada motosikletli iki şüpheli, para dolu poşeti alıp kaçtı.

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