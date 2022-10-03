  1. Anasayfa
  2. Video Galeriler
  3. Gündem
  4. İstanbul'da güpe gündüz kaşla göz arasındaki hırsızlık kamerada

İstanbul'da güpe gündüz kaşla göz arasındaki hırsızlık kamerada

İstanbul Şişli’de yıkamadan çıkan minibüsün yanına yanaşan şüpheli, aracını silen şoföre aldırış etmeden cep telefonunu çaldı. O anlar güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Sitene Ekle

BENZER VİDEOLAR
Dolandırıcıların son tuzağı bu oldu! Pes, vallahi pes, billahi pes!
Kılıçdaroğlu seçim için tarih verdi
Geçen ay boşanan Selin Ciğerci yeni aşkıyla görüntülendi
Önce dövüp, sonra direğe bağladılar... Üzerinden çıkan not şoke etti
Ümit Özdağ'dan Erdoğan ile ilgili olay olacak FETÖ iddiası
Gelin ve damada taktıklarıyla aşiret düğününün ''hakkını'' verdiler
Merve Boluğur ile Mert Aydın evlendi! Boluğur'un gelinliği de paylaşımları da olay oldu
30 Ağustos resepsiyonunda kriz çıkartan görüntü! Görevden alındılar
Şifa arayan hastalar bu mağaraya akın ediyor