Anasayfa Video Galeriler Gündem İstanbul'da güpe gündüz kaşla göz arasındaki hırsızlık kamerada İstanbul'da güpe gündüz kaşla göz arasındaki hırsızlık kamerada 03 Ekim 2022 Pazartesi Saat: 11:05 İstanbul Şişli’de yıkamadan çıkan minibüsün yanına yanaşan şüpheli, aracını silen şoföre aldırış etmeden cep telefonunu çaldı. O anlar güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/633a97c686e8303eb21aa883" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Dolandırıcıların son tuzağı bu oldu! Pes, vallahi pes, billahi pes! Kılıçdaroğlu seçim için tarih verdi Geçen ay boşanan Selin Ciğerci yeni aşkıyla görüntülendi Önce dövüp, sonra direğe bağladılar... Üzerinden çıkan not şoke etti Ümit Özdağ'dan Erdoğan ile ilgili olay olacak FETÖ iddiası Gelin ve damada taktıklarıyla aşiret düğününün ''hakkını'' verdiler Merve Boluğur ile Mert Aydın evlendi! Boluğur'un gelinliği de paylaşımları da olay oldu 30 Ağustos resepsiyonunda kriz çıkartan görüntü! Görevden alındılar Şifa arayan hastalar bu mağaraya akın ediyor