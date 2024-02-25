Anasayfa Video Galeriler Gündem İstanbul'da güpegündüz korkunç cinayet İstanbul'da güpegündüz korkunç cinayet 25 Şubat 2024 Pazar Saat: 21:45 Güncelleme: 25 Şubat 2024 Pazar 21:45 İstanbul'un Esenyurt gibi suç olaylarıyla dikkat çeken Sultangazi ilçesinde aracının içerisinde silahlı saldırıya uğrayan bir kişi hayatını kaybetti. Saldırgan olay yerinden yaya olarak kaçarken, polis saldırganın yakalanması için çalışma başlattı Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/65db8ad485cf27a61f0cef63" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Antalya'da bir ceset daha bulundu Ehliyet için sağlık raporu isteyince ortaya çıkan gerçekle şoke oldu Mersin'de korkutan keşif: Bahçesini kazarken buldu, itfaiye zor söndürdü Türkiye bunu da gördü: Okulda maket mezarla sabır dersi 9 yaşındaki çocuk amcasını öldürdü Havalar ısındı, piknik sezonu açıldı Çocuk destek merkezinde yangın kabusu Kastamonu'da ortaya çıkan ''sevimli misafir'' kamerada Kuyumculardan ''düşük ayarlı çeyrek altın'' uyarısı