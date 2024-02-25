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İstanbul'da güpegündüz korkunç cinayet

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İstanbul'un Esenyurt gibi suç olaylarıyla dikkat çeken Sultangazi ilçesinde aracının içerisinde silahlı saldırıya uğrayan bir kişi hayatını kaybetti. Saldırgan olay yerinden yaya olarak kaçarken, polis saldırganın yakalanması için çalışma başlattı

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