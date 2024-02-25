İstanbul'da güpegündüz korkunç cinayet

İstanbul'un Esenyurt gibi suç olaylarıyla dikkat çeken Sultangazi ilçesinde aracının içerisinde silahlı saldırıya uğrayan bir kişi hayatını kaybetti. Saldırgan olay yerinden yaya olarak kaçarken, polis saldırganın yakalanması için çalışma başlattı

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